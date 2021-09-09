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موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
أ ش أ
أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة ( 8 ) سفن وتم تداول (2500) طن بضائع و(139) شاحنة وشملت حركة الواردات (2100) طن بضائع و(120) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (400) طن بضائع و(19) شاحنة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة السياحية Msc BELLSSIMA وعلى متنها 732 سائح سعودي متجهة الى جدة فيما استقبل ميناء نويبع السفينتين عمان وسينا وغادرت السفينتين آيلة وعمان 

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