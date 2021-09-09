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"مش قادر احضن ولادي".. شريف إدريس يكشف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:52 ص
شريف إدريس
شريف إدريس
هبة أحمد


كشف الفنان شريف إدريس عن تطورات الحالة الصحية له بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب شريف إدريس منشورًا قال فيه :"صباحكم خير، الأصدقاء اللي بيحاولوا يتطمنوا عليا، طبعاً الحمد لله علي كل شئ، ألم شديد مستمر في كل حته في جسمي، مافيش ريحة لأي حاجة".

وتابع قائلاً :"عدم إتزان ودوخه ومش قادر اقف، جلد ضهري حرقان، وجع في مقلة العين، أدوية تقيله بتخليني نايم كتير، وطبعاً الألم النفسي الأكبر إني مش قادر احضن ولادي ولا اتعايش معاهم".

وأختتم كلامه قائلاً :" دعواتكم اتخطى الموضوع بسرعة ومايحصلش أي تطور وحش في حالتي، شكراً ليكم جميعاً ".

وفي سياق آخر، شارك شريف إدريس في دراما رمضان الماضي بمسلسل "قصر النيل" وهو بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، محمود البزاوي.

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