عادل حمودة يعزي الدكتور صلاح فضل في وفاة ابنته الغالية

شاطر الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، الأستاذ الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، الأحزان، في وفاة ابنته الغالية الدكتورة نهلة صلاح فضل.





ودعا "حمودة"، الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.





ونعى مجمع اللغة العربية بالقاهرة وعدد من المؤسسات ودور النشر والمثقفون على مواقع التواصل الاجتماعى الدكتورة نهلة صلاح فضل، وتقدموا بالتعزية إلى الدكتور صلاح فضل.



