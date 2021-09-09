تعرف على أولى مباريات مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه، تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول.





حيث تم الاستقرار على تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.





ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل





بينما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.





أولى مباريات كيروش مع منتخب مصر





ومن المقرر أن تكون أولى مباريات كارلوس كيروش الرسمية مع منتخب مصر، أمام منتخب ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.