برلمانية توضح الهدف من قانون حقوق المسنين

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار حقوق المسنين يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهى بناء الانسان المصري، مشيرة إلى أن الهدف من القانون كفالة حياة كريمة للمسنين والاهتمام بأدق التفاصيل اليوميه لهم.



توجه الدولة بالاهتمام بالمرأة

وأكدت"سعيد" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن من أهم الفئات التى تحتاج لرعاية واهتمام كبير هم المسنين لأنهم بذلوا حياتهم في العمل وأصبحوا يحتاجون لرعايتهم في شيخوختهم، وقد رأينا توجه الدولة بالاهتمام بالمرأة وتفعيل تمكين المرأة وإصدار قوانين لحماية كرامتها.



الاهتمام بالطفل المصري

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أننا رأينا الاهتمام بالطفل المصري واهتمام الدولة بعدم انتهاك حقوقه وتنميته، فما تبقي من الفئات التى كانت تحتاج رعاية سوى المسنين لتكتمل سلسلة الرعاية الانسانية التى تتبناها الحكومة المصرية وتكتمل الصورة المشرفة لبلدنا والتى أصبحت من أكثر البلاد تحضرًا ورقيًا وانسانيًا في قرارتها.



وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، الذى يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلًا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.