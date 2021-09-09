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لـ 14 أكتوبر.. تأجيل طعون المتهمين بقضية "أنصار بيت المقدس"

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 11:07 ص
قفص الاتهام
قفص الاتهام
مـروة هيـكل


قررت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعون المقدمة من المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس" أمام دائرة الخميس الجنائية، لجلسة 14 أكتوبر المقبل، للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.

طعن على أحكام أول درجة
وتقدم المتهمون بطعن على أحكام أول درجة الصادرة من دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد في قضية أنصار بيت المقدس بمعاقبة هشام عشماوى، المنفذ بحقه حكم الإعدام فى قضية أخرى، والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار، القياديين بحركة حماس و34 آخرين بالإعدام شنقا والسجن المؤبد لـ 61 متهما والمشدد 15 عاما لـ15 متهما و10 سنوات لـ 21 متهما و5 سنوات ودفع مبلغ 150 مليون جنيه لوزارة الداخلية كتعويض مدنى مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

التهم الموجهة
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية - أنصار بيت المقدس -، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس «الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

الكلمات المفتاحية

نيابة قضية حوادث أنصار بيت المقدس

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