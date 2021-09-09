رئيس النواب يُشيد بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين مصر والنمسا (صور)

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في حفل الاستقبال الذي نظمه المستشار النمساوي على شرف رؤساء البرلمانات المشاركين في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بڤيينا.



وخلال الحفل تبادل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحديث الودي مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز تناول خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية – النمساوية على كافة الأصعدة، مشيدا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.



جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد شارك على مدار يومين على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والذي عقد في العاصمة النمساوية ڤيينا.

