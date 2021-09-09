تنسيق الجامعات.. 65 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الخميس أن 65 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.



موعد انتهاء مرحلة الاغتراب



وأضاف السيد عطا، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.



التزام الطلاب بارتداء الماسك الطبي



وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية مستمرة في استقبال الطلاب لمساعدتهم في تحويل تقليل الاغتراب، مُوجهًا بضرورة استمرار التزام جميع الطلاب بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يُسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المُنظمة للعمل بهذه المعامل.

