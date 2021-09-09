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البنك الأوروبي: الدول مطالبة بزيادة الاستثمارات الخضراء

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

دعا المشاركون في الجلسة الحوارية الرابعة لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي،وانطلقت أعماله أمس، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة العمل الجاد نحو التحول للاقتصاد الأخضر، ومواجهةالتغير المناخي، وتذليل العقابات أمام البلدان النامية في خطط التحول نحو التنمية التي تراعي العوامل المناخية.

 وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في كلمة مسجلة، إن التغير المناخي، قضية في غايةالأهمية، وأن البنك الدولي ملتزم بوضوح بدعم المشروعات التي تستهدف تقليل الانبعاثات الحرارية ومكافحة التغير المناخي.

 وأضاف أن التغير المناخي، يعتبر قضية تهديد وجود، لكنه أيضا من الممكن اعتباره كفرصة لدفع المشروعات الخضراء، وأنه أصبح من المهمأن نتحرك الآن وسريعاً من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ، باعتبارها قضية ذات أولوية عاجلة.

 وقال سلوين تشارلز هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي والأمين العام المساعد لفريق العمل المناخي، إنالعالم في حاجة لمواجهة فاعلة وعاجلة لأزمة التغير المناخي، وخصوصاً في إفريقيا، حيث أن القارة ترتفع درجة الحرارة بها بمعدل أسرع منالمعدل العالمي، كما أن معدل ارتفاع مياه البحر في إفريقيا أسرع من الدول الأخرى، ومن هنا فإنه من المهم التأكد من أن البلدان تتخذإجراءات حاسمة من أجل مواجهة التغير المناخي.

 وقالت زينب شمسنا أحمد، وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومي في دولة نيجيريا: إن إفريقيا تعتبر من أقل البلدان مساهمة فيالانبعاثات الكربونية، ومع ذلك تعتبر الأكثر تضرراًوأضافت: إنه من المهم أن نعمل على دمج المناخ في كل القطاعات الاقتصادية وحشدالتمويل اللازم لاستغلال الفرصة السانحة حالياً من أجل الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.

 وأشارت إلى التحديات التي تواجه الدول الإفريقية في مسألة الوصول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، مشيرة إلى أن نيجيريا تسعى حاليالدعم استخدام الغاز الطبيعي، وأيضا الطاقة الشمسية من أجل توصيل الكهرباء لملايين المواطنين الذذي يعانون من عدم توفر الطاقةالكهربائية.

وقال جوناثان كوهين، السفير الأمريكي في القاهرة: إن التغير المناخي هو تحدي حقيقي في هذه الفترة، وإنه يؤثر على كل شيء وكلالبلدان، مضيفًا أن ملايين الأمريكيين تضرروا بسبب التغير المناخي، وحرائق الغابات الضخمة.

 وأشار إلى التزام بلاده بدعم خطط التحول الأخضر والاحتفاظ بدرجة حرارة الأرض بما لا يتجاوز 1.5 درجة، والذي كان واضحا بعودتهامرة أخرى لاتفاقية باريس للمناخ.

وأكد هاري بويد كاربنتر، المدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أهمية أن تضع كلدولة لنفسها هدف "صفر كربون"، والبدء في الاستثمار فوراً وبشكل تدريجي من أجل التحول نحو مشروعات خضراء تسهم في دعم الجهودالدولية لمكافحة التغير المناخي.

 وأشار إلى أن هناك مسألة هامة في هذا الشان تتعلق بتسعير الكربون، حيث أنه من المهم أن نعرف أن هناك ثمن للانعباثات الكربونية، وهوما يسهم في توجيه القطاع الخاص والمشروعات نحو الموائمة مع الأهداف المناخية.

وانطلقت صباح أمس فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركةالسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنميةالمحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارةوالصحة والقوى العاملةوالتنمية المحلية.

 ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدوليةوالإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

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مصر لتموين البنك الاوروبي الاقتصاد

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