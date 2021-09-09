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نيكول سابا:" لا أمانع في تقديم دويتو مع مطربي المهرجانات"

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:26 م
نيكول سابا
نيكول سابا
أروي حمدي
نيكول سابا: لا أمانع في تقديم دويتو مع مطربي المهرجانات

كشفت المطربة عن موقفها في تقديم أغاني المهرحانات، مُشيرة إلى أنها لا تُمانع أبداً في عمل دويتو مع مطربي المهرجانات، وكانت هذه الفكرة مطروحة منذ فترة وكانت على وشك تنفيذها، ولكنها لم تتم لعدم وجود تناسق بيننا، فلابد في الديو وجود توافق أو تناغم بين مطربين سواء في الكلام أو أستايل الغناء. 

وأوضحت نيكول سابا أنها كانت تتمنى تقديم دويتو غنائي مع الفنان محمد فوزي، مُضيفة:" هذا الرجل كان سابقا لعصره وكان يملك كراكتر خاص به وخفة ظل جميلة نادرة، حتي أغانيه لها طعم خاص، فأنا أتحدث عن ممثل ومطرب تمتع في خفة الظل في أدواره وكانت الأبتسامة لا تفارق وجه في أعماله وأشعر أنه أنسان محب للحياة وإيجابي".

يذكر أن المطربة نيكول سابا طرحت مؤخرًا أغنية "الجو حلو" وهي من كلمات شريف عبيد، ألحان محمد يحي، توزيع أمين نبيل.

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