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"حاميها حراميها".. كشف لغز سرقة خزينة فندق شهير بالدقي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي من مسئول بفندق بإكتشاف (مالك الفندق) فتح باب غرفة مكتبه ووجود قطع بباب الخزينة خاصته وسرقة محتوياتها مبالغ مالية "عملات أجنبية".

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من فني حاسب آلى يعمل بذات الفندق، مالك شركة رحلات، مقيمان بمحافظة القاهرة.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول بمسكنه وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية، وتبين عدم تواجد الثاني بمسكنه، وبتفتيش مسكن الثاني وأمكن ضبط مبالغ مالية عملات أجنبية.

وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع الهارب حيث إتفق معه على تسهيل دخوله لمكتب مالك الفندق، والأدوات المستخدمة، كما تمكن من إصطناع مفتاح للباب الخارجي للمكتب.

وفـى وقت سابق لإرتكاب الواقعة قام بوضع الأدوات المشار إليها بمكتب مجاور لمكتب مالك الفندق وبتاريخ الواقعة قام بتمكين الثاني من الدلوف للفندق وصولًا للمكتب وقام بالمراقبة ليتسنى للثاني إتمام عملية السرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى ضبط المتهم الهارب.

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