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بقيمة ٢٧ مليون جنية..ضبط شحنه قطع غيار مهربة بميناء بورسعيد

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:05 م
الأمن
الأمن
هبة عبد الحفيظ
استكملت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، جهودها بشأن قيام أحد الأشخاص بإستيراد حاوية مشمولها (قطع غيار كهربائية) من إحدى الدول إلى ميناء بورسعيد، وقيام الشركة بإخفاء بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد إلا بتصريح من الجهات المختصة مخالفًا لما ورد بالمستندات بقصد تهريبها بالمخالفة للقانون، مما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من (المكملات الغذائية – مستحضرات التجميل – تليفونات محمولة – شيشة إلكترونية – تبغ – مستلزمات طبية – سماعات يد ذكية – سماعات لاسلكية – ملابس جاهزة – بضائع متنوعة).

ضبط 105055 قطعة متنوعة
حيث أسفرت جهود إستكمال الإجراءات الجمركية لجرد مشمول الحاوية المشار إليها إلى ضبط (105055 قطعة متنوعة من الأصناف المشار إليها – 15 طرد تبغ خام).. قدرت إجمالى القيمة والرسوم والغرامات المستحقة (27،886،058 – سبعة وعشرون مليون وثمانمائة وستة وثمانون ألفًا وثمانية وخمسون جنيه)

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها للبلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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