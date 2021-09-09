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محافظ المنيا: تنفيذ 215 مشروعا في قطاع التعليم

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:09 م
اللقاء
اللقاء
أحمد الخميسي _ هناء البشيرى


أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه جار العمل في تنفيذ 215 مشروعا ضمن المشروعات التي تنفذها هيئة الابنية التعليمية بنطاق المراكز المستهدفة من اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
الانتهاء من تسليم 25 مشروعا
 حيث تم الانتهاء من تسليم 25 مشروعا، وجار تنفيذ 58 مشروعا، كما تم الانتهاء من إجراءات الاسناد للجهات المنوط بها لتنفيذ 7 مشروعات، و14 مشروعا جاري الطرح والاسناد، بالإضافة إلى أن هناك 219 مشروعا جاري العمل بها ضمن مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، منها 192 مشروعا مد وتدعيم لخطوط المياه حيث تم الانتهاء من الاعمال بنسبه 60%.
الاجتماع الدوري
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده المحافظ أسبوعيا، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية.

أوضح المحافظ، انه يجري العمل في العمل لإنشاء 5 محطات لمياه الشرب بنطاق المراكز المستهدفة من اعمال التطوير لتشمل مراكز (ديرمواس – ملوي – الشيخ تمي ابوقرقاص – جزيرة شارونه مغاغة – العدوة)، بالإضافة لإنشاء 3 مشروعات خاصة بالآبار الارتوازية ومعالجة المنجنيز، بالإضافة الي انه يجري العمل في تنفيذ 84 مشروع لمحطة رفع و5 محطات للمعالجة.

وأضاف المحافظ، ان مشروعات حياة كريمة تخطو بخطوات تسبق الزمن، مؤكدا ان هناك متابعة ميدانية تتم على ارض الواقع لمتابعة معدلات التنفيذ، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، موجها كافة الأجهزة التنفيذية بتذليل العقبات وتوفير كافة أوجه الدعم للجهات المنوط بها تنفيذ الاعمال وفقا للمعايير الجودة والجدول الزمني المحدد.

وراجع المحافظ، المشروعات المدرجة بعدد من القطاعات، منها (الصحة – مياه الشرب والصرف الصحي – الطب البيطري – الأبنية التعليمية – التضامن الاجتماعي – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الكهرباء)، لمناقشة توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، ومؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.

هذا وقد تفقد محافظ المنيا، الاسبوع الجاري أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بعدد من القري بمركز ملوي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف متابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد.

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