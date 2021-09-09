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سقوط عصابتين من تجار المخدرات بالبحيرة والمنوفية

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:09 م
الأمن
الأمن
هبة عبد الحفيظ
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة.
معلومات وتحريات قطاع الأمن
 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير) بالاتجار فـى المواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة أبو المطامير مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى) بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية) بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من محل سكنهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام والاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهم الإجرامى، والهواتف للاتصال بعملائهم.


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