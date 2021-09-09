Advertisements

تداول صور من أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية العامة دور ثان

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
تداولت صفحات الغش الإلكترونى صور من امتحان مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان.

وأكد فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، علي متابعة الصور للوصول إلى مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبدأ صباح اليوم، الخميس، طلاب الثانوية العامة (شعبة الرياضيات) أداء امتحان الرياضيات التطبيقية  "الديناميكا" بإجمالي 2385 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 2 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)" بإجمالي عدد 4 طالب وطالبة.
 

أخبار تهمك

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ يوم

أرسنال يحسم مصير محمد النني

منذ أقل من ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 11 ساعة

تصفية في الزمالك.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و نصف

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات تعاقد الزمالك مع الجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:24 ص

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

08:30 ص

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

11:00 ص

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

03:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements