تداول صور من أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية العامة دور ثان

تداولت صفحات الغش الإلكترونى صور من امتحان مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان.



وأكد فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، علي متابعة الصور للوصول إلى مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وبدأ صباح اليوم، الخميس، طلاب الثانوية العامة (شعبة الرياضيات) أداء امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي 2385 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 2 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)" بإجمالي عدد 4 طالب وطالبة.

