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مدينتان من دولة عربية ضمن أفضل 37 مدينة في العالم

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
الفجر
كشفت مجلة "تايم آوت" البريطانية، اليوم الخميس، عن تصنيفها الحديث لأفضل مدن العالم، في 2021، وظهرت مدينتا أبوظبي ودبي في الإمارات ضمن قائمة الثلاثين الأوائل بين المدن.

وتصدرت مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية التصنيف، وتبعتها على التوالي العاصمة الهولندية أمستردام، ومدينة مانشستر الإنجليزية.، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

واعتمدت المجلة في تصنيفها على استطلاع رأي شارك به نحو 27 ألف شخص يسكنون في المدن موضوع التصنيف، حيث أجابوا على أسئلة تتعلق بجودة الحياة في مدنهم.

وشملت المعايير مدى نبض المدن بالحياة، والثقافة، والطعام والشراب، ومرافق الترفيه الليلية، والعلاقات، والمجتمع، والأحياء السكنية.

واحتلت العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، المركز الرابع في التصنيف، تبعتها مدينة نيويورك الأمريكية في المركز الخامس، ومونتريال الكندية في المركز السادس، والعاصمة التشيكية، براغ، في المركز السابع، ومدينة تل أبيب الإسرائيلية في المركز الثامن، تلتها مدينة بورتو البرتغالية في التاسع، وظهرت العاصمة اليابانية، طوكيو، في المرتبة العاشرة.

وظهرت مدينة دبي الإماراتية في المرتبة 26 ضمن التصنيف، وقد وصف 66 بالمئة من سكان دبي المشاركين بالاستطلاع المدينة بأنها "طموحة".

وظهرت العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في المرتبة 30 من التصنيف.

ووفقا للمجلة، فقد وصف 72 بالمئة من أهالي أبوظبي المشاركين بالاستطلاع المدينة بأنها "تبعث على الراحة"، مبينة أن 99 بالمئة من المشاركين بالاستطلاع بشأن المدينة قالوا إنها غير مزدحمة، ما ساهم بظهورها في التصنيف.

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