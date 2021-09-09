هيئة النظافة عن المنظومة الجديدة: "المواطن مش هيدفع حاجة" (فيديو)

كشف اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، تفاصيل عمليات التنظيف بأحياء القاهرة، قائلا إنهم يسعون للقضاء على ظاهرة مخلفات الشوارع، والتنفيذ الفعلي بدأ بالفعل في عدد من المناطق بالقاهرة.



وقال "الشرشابي"، خلال ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يعرض عبر القناة الاولى، اليوم الخميس، إنه يوجد 4 مناطق لتجميع القمامة بمحافظة القاهرة، وتم التعاقد مع شركتين في المنطقة الشرقية، وأخرى في المنطقة الغربية، والثالثة والرابعة في المنطقتين الجنوبية والشمالية.



وأشار رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إلى أنه يوجد 2000 معدة للتجميل والنظافة في نطاق محافظة القاهرة، مضيفًا:" المواطن مش هيدفع حاجة، ومفيش فلوس لجمع القمامة"، لافتا إلى أن القطاع الخاص يشارك في عمليات تدوير المخلفات.

