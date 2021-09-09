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مصطفى ثابت ينعى الدكتورة نهلة صلاح فضل

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
نعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، الدكتورة نهلة صلاح فضل، ابنة الأستاذ الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية. 

وتمنى "ثابت"، من الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.

وكان نعى مجمع اللغة العربية بالقاهرة وعدد من المؤسسات ودور النشر والمثقفون على مواقع التواصل الاجتماعى الدكتورة نهلة صلاح فضل، وتقدموا بالتعزية  إلى الدكتور صلاح فضل.

الجدير بالذكر أن الدكتور صلاح فضل أستاذ جامعي، وكاتب، ومترجم مصري من مواليد شباس الشهداء بمركز دسوق، محافظة كفر الشيخ، وشغل العديد من المناصب التعليمية وغير التعليمية في مصر وخارجها.

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مصطفى ثابت صلاح فضل بوابة الفجر الفجر

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