Advertisements

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:31 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
حسم الإعلامي أحمد شوبير، موقف النادي الأهلي من ضم عنصر جديد إلى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوبير، أن النادي الأهلي لن ينضم أي شخص للجهاز الحالي، وسيتم تصعيد سامي قمصان ليكون في منصب المدرب العام، بدلًا من كيفين جونسون المدرب العام الذي رحل.

وتابع عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم: "سامي قمصان سيكون المدرب العام، ولن ينضم أي فرد جديد، خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "الحالة الوحيدة التي يضم فيها الأهلي عنصر جديد إذا أراد، سيكون شاب مصري صاعد، ولكن لن يتم ضم عضو أجنبي جديد، لكن المعلومة المؤكدة حتى الآن عدم وصول مدرب جديد".

الكلمات المفتاحية

مصر شوبير الاهلي

أخبار تهمك

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أرسنال يحسم مصير محمد النني

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ نصف ساعة

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

تصفية في الزمالك.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات تعاقد الزمالك مع الجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن "علاء ميهوب"

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع جوزيه

شوبير يفجر مفاجأة عن عودة رمضان صبحي للأهلي

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن تدريب البدري لمنتخب مصر

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:24 ص

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

08:30 ص

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

11:00 ص

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

03:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements