شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

حسم الإعلامي أحمد شوبير، موقف النادي الأهلي من ضم عنصر جديد إلى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، خلال الفترة المقبلة.





وأكد شوبير، أن النادي الأهلي لن ينضم أي شخص للجهاز الحالي، وسيتم تصعيد سامي قمصان ليكون في منصب المدرب العام، بدلًا من كيفين جونسون المدرب العام الذي رحل.





وتابع عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم: "سامي قمصان سيكون المدرب العام، ولن ينضم أي فرد جديد، خلال الفترة المقبلة".





وأضاف: "الحالة الوحيدة التي يضم فيها الأهلي عنصر جديد إذا أراد، سيكون شاب مصري صاعد، ولكن لن يتم ضم عضو أجنبي جديد، لكن المعلومة المؤكدة حتى الآن عدم وصول مدرب جديد".



