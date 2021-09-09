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خلال 24 ساعة... تحرير محاضر لـ8759 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:15 م
الأمن
الأمن
هبة عبد الحفيظ
نجحت أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، فى تحرير محاضر لـ8759 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.
التصالح وسداد الغرامة المقررة
وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8702) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (57) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (649) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (202) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1258) شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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