Advertisements

موعد انتظام لويس ميكيسوني في تدريبات الأهلي لأول مرة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:16 م
لويس ميكيسوني
لويس ميكيسوني
محمد الصو
ينتظم لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنضم حديثًا من فريق سيمبا التنزاني في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

ووصل ميكيسوني إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للموسم الجديد.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.

ويستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021 حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

كما يواجه الأهلي في بداية الموسم نظيره طلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر الجاري ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

الكلمات المفتاحية

مصر لويس ميكيسوني الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 12 ساعة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

أرسنال يحسم مصير محمد النني

منذ ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ نصف ساعة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ يوم

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات تعاقد الزمالك مع الجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

تصفية في الزمالك.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يعرض نجمه للبيع

مران الأهلي: وحيد ينتظم في التدريبات وياسر إبراهيم يبدأ أولى خطوات العودة

أحمد الشيخ يواصل تدريباته التأهيلية في مران الأهلي

أول قرار من موسمياني بعد الهزيمة أمام سيمبا

الأهلي يكشف سبب عدم مشاركة ناصر ماهر في المران الجماعي

أخر تطورات إصابة بواليا في الأهلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:24 ص

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

08:30 ص

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

11:00 ص

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

03:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements