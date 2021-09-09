موعد انتظام لويس ميكيسوني في تدريبات الأهلي لأول مرة

ينتظم لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنضم حديثًا من فريق سيمبا التنزاني في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.





ووصل ميكيسوني إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للموسم الجديد.





واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.





ويستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021 حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.





كما يواجه الأهلي في بداية الموسم نظيره طلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر الجاري ضمن منافسات كأس السوبر المصري.



