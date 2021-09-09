السيسي: حريصون كل الحرص على دعم الفلاح

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حريص كل الحرص على دعم الفلاح، وذلك بمناسبة عيد الفلاح المصري الـ69.





وأضاف، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته، وأؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له".





وتابع الرئيس: "فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور".