Advertisements

في يوم عيده.. السيسي يوجه رسالة إلى الفلاح المصري

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الفلاح المصري في يوه عيده، وذلك عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك".

وكتب الرئيس السيسي، "أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته، وأؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له".

وأضاف: "فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور".

أخبار تهمك

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

منذ حوالي 8 ساعات

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ يوم

أرسنال يحسم مصير محمد النني

منذ ساعة

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

منذ حوالي 5 ساعات

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

تصفية في الزمالك.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ ساعة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات تعاقد الزمالك مع الجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 10 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:24 ص

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

08:30 ص

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

11:00 ص

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

03:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements