في يوم عيده.. السيسي يوجه رسالة إلى الفلاح المصري

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الفلاح المصري في يوه عيده، وذلك عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك".



وكتب الرئيس السيسي، "أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته، وأؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له".



وأضاف: "فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور".

