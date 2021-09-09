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ضبط سيدة لتلقيها تبرعات مالية للمساعدة في الأعمال الخيرية بدون ترخيص

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:20 م
الأمن
الأمن
هبة عبد الحفيظ

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بتلقى تبرعات مالية للمساعدة فى الأعمال الخيرية "بدون ترخيص".
معلومات وتحريات الإدارة العامة
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية) بجمع تبرعات للمساعدة فى الأعمال الخيرية وخاصة علاج المرضى من المواطنين المقيمين خارج البلاد، من خلال حوالات بنكية على أحد البنوك بالإسكندرية دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة لأحكام القانون.
ضبط المتهمة
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة وجمع وتلقى التبرعات من المواطنين بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث حوادث تحريات الأمن

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