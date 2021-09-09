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الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 5.9 % خلال يوليو الماضي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9 في المائة خلال يوليو 2021 مقارنة بيوليو 2020، نتيجة لارتفاع الإنتاج فينشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11.8 في المائة (الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5 في المائة).


حيث زادت السعودية إنتاج النفط من 8.4 مليون برميل يوميا في يوليو 2020 إلى 9.4 مليون برميل يوميا في يوليو 2021، كما انخفض إنتاجنشاط الصناعة التحويلية أيضا في يوليو بنسبة 9.2 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.


وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الشهري أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر الإنتاج الصناعي في المملكة قاد هذا الارتفاع،ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة إنتاج المملكة للنفط في يوليو 2021 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.


كما انخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية 9.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2020، إضافة لإنخفاض الإنتاج في نشاط إمداداتالكهرباء والغاز 6.8 في المائة مقارنة بنفس الشهر من 2020، لكن نظرا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر "إذ يبلغ 2.9 في المائةلم يكن لهتأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

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