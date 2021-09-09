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المكسيك تتعثر بتعادل مع بنما في تصفيات المونديال

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
وكالات
أحرز جيسوس كورونا هدفا في الدقيقة 76 لتتعادل المكسيك (1-1) مع مضيفتها بنما، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

وانتفضت أمريكا في الشوط الثاني لتحول تأخرها إلى فوز (4-1) على ملعب هندوراس وتحقق انتصارها الأول في الدور الأخير من التصفيات.

ومنح رولاند بلاكبرن التقدم لبنما بعد 28 دقيقة، عندما استغل تسديدة غيرت اتجاهها ليضعها في المرمى.

وهاجمت المكسيك في الشوط الثاني وأدرك كورونا التعادل، بعد متابعة الكرة التي ارتدت من القائم ليضعها في شباك لويس ميخيا.

ووضع برايان مويا هندوراس في المقدمة بعد 27 دقيقة أمام أمريكا.

لكن الفريق الضيف أدرك التعادل عبر أنطوني روبنسون في بداية الشوط الثاني.

وأحرزت أمريكا 3 أهداف في آخر ربع ساعة بواسطة ريكاردو بيبي وبريندن آرونسون وسيباستيان ليتجت لتخرج منتصرة.

وتتصدر المكسيك الدور الأخير من التصفيات بـ7 نقاط من 3 مباريات متقدمة بنقطتين على كندا، التي فازت (3-0) على السلفادور، وأمريكا وبنما.

وتعادلت كوستاريكا 1-1 مع جاميكا التي حصدت أول نقطة لها في الدور الأخير من التصفيات لتستمر في المركز الأخير.

وتحتل كوستاريكا المركز السادس بنقطتين.

وتخرج المكسيك لمواجهة كندا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما تلعب بنما ضد السلفادور في اليوم ذاته.

وتستضيف أمريكا منافستها جاميكا فيما تلعب هندوراس ضد كوستاريكا.

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