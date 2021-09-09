إنذار بكارثة غذائية في لبنان بسبب إضراب موظفي مرفأ بيروت

حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، اليوم الخميس، من "كارثة غذائية" بعد توقف العمل في محطة الحاويات بسبب إضراب الموظفين احتجاجاً على الأوضاع المعيشية لليوم الثالث على التوالي، ما أعاق تفريغ الحاويات من البواخر، وتسليمها لأصحابها.





وقالت نقابة مستوردي المواد الغذائية في بيان صحافي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "الأوضاع في المرفأ تنذر بكارثة غذائية كبيرة وخسائر فادحة ستتكبدها شركات القطاع الخاص"، حسبما أورد موقع "24" الإماراتي.





وأعربت النقابة عن تخوفها من أن يؤدي الوضع إلى "خنق الدورة التجارية كلياً مع الخارج، لا سيما بالنسبة للمواد الغذائية، وكذلك توقف الإمدادات الغذائية من المرفأ باتجاه مخازن المستوردين وبالتالي إلى الأسواق".