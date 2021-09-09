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الليلة.. خالد الصاوي ضيف برنامج "يوم ليك" مع سمر يسري

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:32 م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
آيه عبد العزيز
تستضيف الإعلامية سمر يسري الليلة في برنامجها "يوم ليك" الفنان خالد الصاوي، ويُذاع اللقاء على قناة الحياة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ومن المقرر أن يتحدث خلاله عن كواليس مشاركته في فيلم "200 جنيه"، وعن أعماله الفنية المقبلة. 

وكانت الإعلامية سمر يسري قد روجت لحلقتها معه من خلال نشرها مقطع فيديو من الحلقة عبر حسابها الرسمي على " إنستجرام". 

يذكر أن أحدث أعمال الفنان خالد الصاوي فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين بطولة اسعاد يونس،هاني رمزي،غادة عادل،دينا فؤاد،مي سليم،أحمد رزق. 

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