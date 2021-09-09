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سماء إبراهيم لـ"الفجر الفني": انتظروا مفاجآت "شقة 6" ولسه اللي جاي أقوى"

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:34 م
سماء إبراهيم
سماء إبراهيم
يارا أحمد

أكدت الفنانة سماء إبراهيم، أن الحلقة الثالثة عشر من مسلسل " شقة6" تحمل الكثير من المفاجآت وأن دورها صعب ومركب للغاية.

وأضافت سماء، في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" انها سعيدة للغاية بردود الأفعال حول دور"صباح" الذي تقدمه خلال الأحداث، وأنها تقرأ جميع تعليقات الجمهور وهذا يجعلها في قمة سعادتها، متمنية أن تنال جميع أعمالها على إعجاب الجمهور.

مسلسل "شقة 6" بطولة روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي، ملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

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