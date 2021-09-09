إعلان الاستعداد للانتخابات في السودان من كيانات "الحرية والتغيير"

وقع 43 كياناً من "الحرية والتغيير" الائتلاف الحاكم في السودان، اليوم الخميس، إعلاناً سياسياً يُمهد لوحدة التحالف، الذي قال إنه يسعى لخوض الانتخابات بـ"صيغة مشتركة".





وحسب موقع "سودان تربيون"، شدد الإعلان، على "إصلاح الحرية والتغيير وصولاً إلى دولة مدنية ديمقراطية، وإنجاح الفترة الانتقالية والوصول إلى انتخابات حرة".





وجاء في الإعلان "تحالفنا سيسعى لتطوير صيغة تمكن الحرية والتغيير من خوض الانتخابات بصيغة مشتركة لمواصلة الإصلاح وبناء الدولة التي تسع الجميع وفق مشروع وطني متفق عليه".





وتأسست الحرية والتغيير في 1 يناير(كانون الثاني) 2019، بعد توقيع قوى سياسية ومدنية إعلان سياسي بذات المسمى طرحه تجمع المهنيين السودانيين.