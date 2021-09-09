Advertisements

رئيس اتحاد الجودو : نعد بتنظيم بطولة عربية تليق باسم مصر بعد حرص الدول على المشاركة رغم جائحة كورونا

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر

أنهى اتحاد الجودو والايكيدو والسومو الترتيبات النهائية لاستضافة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 12دولة عربية على ملعب الصالة المغطاة رقم "2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، ابتدأ من السبت المقبل ، حيث تستضيف مصر فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين ، والثامنة للناشئات والشباب ، والسادسة للشابات ، والخامسة الأشبال ، والرابعة للبراعم ، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات خلال الفترة من 11 وحتى 16 من سبتمبر الجارى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجودو والايكيدو والسومو إن 12دولة وافقت على المشاركة فى البطولة وهى مصر الدولة المنظمة والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية الهاشمية ، مشيرا إلى أن عدد اللاعبين الذين يمثلون هذه الدول يزيد عن 600 لاعب ولاعبة ، فى واحدة من أكبر التظاهرات الرياضية العربية فى الوطن العربى ، مؤكدا أن مصر سوف تستضيف أول بطولة عربية للجودو للمكفوفين وسط إجراءات احترازية قوية ، طبقا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد العربى للجودو والايكيدو والسومو .

أضاف مطيع فخر الدين أن اللجنة المنظمة للبطولة قامت بإجراء مسحات طبية وتحاليل على جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين فى البطولة قبل تسكينهم فى فنادق الإقامة المخصصة لهم ، لافتا إلى أن الاتحاد العربى رشح هشام مصباح عضو مجلس إدارة الاتحاد والبطل الأوليمبى السابق الحاصل على الميدالية البرونزية فى دورة الألعاب الاوليمبية رقم 28 التى استضافتها العاصمة الصينية بكين عام 2008 ليكون مدير عام للبطولة .

أكد مطيع فخر الدين أن هناك عدد كبير من الشخصيات الرياضة المصرية والعربية سوف يحضرون حفل الافتتاح الذى يقام مساء بعد غد السبت ، فى مقدمتهم الدكتور أشرف صبحى ، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، والكويتي عبيد العنزى رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولى ، والإماراتى نصر التميمى أمين صندوق الاتحاد الدولى ، واليمنى نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى .

وشدد رئيس الاتحاد المصرى على أنه يعد بتنظيم بطولة على أعلى مستوى يليق باسم مصر الكبير , بعد أن حرصت العديد من الدول العربية على المشاركة رغم جائحة كورونا بسبب الثورة الإنشائية التى تشهدها مصر بصفة عامة ، والرياضية بصفة خاصة ، متوجها بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المادى والمعنوى اللا محدود ، وإقامة البطولة تحت رعايته ، كما يتوجه بالشكر إلى رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية على دعمه الفنى للاعبين ومجلس إدارة الاتحاد بصفة مستمرة .

أخبار تهمك

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ يوم

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ نصف ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 17 ساعة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ ساعة

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 12 ساعة

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

منذ حوالي 5 ساعات

تصفية في الزمالك.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات تعاقد الزمالك مع الجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

أرسنال يحسم مصير محمد النني

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 10 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:24 ص

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

08:30 ص

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

11:00 ص

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

03:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements