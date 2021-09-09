Advertisements

بابا الفاتيكان يهدي آيس كريم لآلاف المساجين في روما

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
أ ف ب
أرسل بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليومالخميس، 15 ألف قطعة مثلّجات لسجناء في سجنين في روما، هذا الصيف الشديد الحرّ، وفق ما كشف الفاتيكان في بيان.

وكشفت خدمة الأعمال الخيرية في الفاتيكان التي يرعاه الكاردينال البولندي كونراد كراييفسكي أنها لم تأخذ عطلة صيفية، حرصاً منها على تكثيف الزيارات إلى السجون.

وتسنّى للسجناء في سجني ريجينا كويلي، وريبيبيا الكبيرين، في روما تذوق "جيلاتو" هدية من البابا.

واصطحب القيّمون على الخدمة في الفاتيكان مجموعات من المشردين للاسترخاء على الشاطئ مع تنظيم مآدب عشاء في مطعم للبيتزا.

وتنشط خدمة الأعمال الخيرية في الفاتيكان أيضاً في إرسال المعدّات الطبية والمنتجات الصيدلانية إلى البلدان الأكثر فقراً، مثل مدغشقر التي تلقت جهاز تصوير مقطعي بـ 600 ألف دولار.

أخبار تهمك

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

أرسنال يحسم مصير محمد النني

منذ ساعة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين

تطورات تعاقد الزمالك مع الجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

تصفية في الزمالك.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ ساعة

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

منذ حوالي 5 ساعات

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 12 ساعة

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:24 ص

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

08:30 ص

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

11:00 ص

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

03:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements