بابا الفاتيكان يهدي آيس كريم لآلاف المساجين في روما

أرسل بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليومالخميس، 15 ألف قطعة مثلّجات لسجناء في سجنين في روما، هذا الصيف الشديد الحرّ، وفق ما كشف الفاتيكان في بيان.





وكشفت خدمة الأعمال الخيرية في الفاتيكان التي يرعاه الكاردينال البولندي كونراد كراييفسكي أنها لم تأخذ عطلة صيفية، حرصاً منها على تكثيف الزيارات إلى السجون.





وتسنّى للسجناء في سجني ريجينا كويلي، وريبيبيا الكبيرين، في روما تذوق "جيلاتو" هدية من البابا.





واصطحب القيّمون على الخدمة في الفاتيكان مجموعات من المشردين للاسترخاء على الشاطئ مع تنظيم مآدب عشاء في مطعم للبيتزا.





وتنشط خدمة الأعمال الخيرية في الفاتيكان أيضاً في إرسال المعدّات الطبية والمنتجات الصيدلانية إلى البلدان الأكثر فقراً، مثل مدغشقر التي تلقت جهاز تصوير مقطعي بـ 600 ألف دولار.