مطلب هام من "طالبان" لواشنطن بشأن القائمة السوداء

أكدت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الخميس، أن استمرار إدراج أعضاء حكومتها وأعضاء شبكة حقاني على القائمة السوداء الأمريكية، انتهاك لاتفاق الدوحة.





وقالت الحركة، في بيان نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد إن هناك تصريحات مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية عن بعض أعضاء حكومة "الإمارة الإسلامية" أو أفراد عائلة حقاني مدرجون على القائمة السوداء الأمريكية، انتهاك واضح لاتفاقية الدوحة، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، كما أورد موقع "24" الإماراتي.





وشددت الحركة على ضرورة حذفهم من القوائم السوداء للأمم المتحدة والولايات المتحدة، لافتةً إلى أن "أمريكا ودول أخرى تدلي بمثل هذه التصريحات الاستفزازية وتحاول التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، وأن الإمارة الإسلامية تدينها بأشد العبارات".