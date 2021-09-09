Advertisements

مطلب هام من "طالبان" لواشنطن بشأن القائمة السوداء

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
الفجر
أكدت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الخميس، أن استمرار إدراج أعضاء حكومتها وأعضاء شبكة حقاني على القائمة السوداء الأمريكية، انتهاك لاتفاق الدوحة.

وقالت الحركة، في بيان نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد إن هناك تصريحات مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية عن بعض أعضاء حكومة "الإمارة الإسلامية" أو أفراد عائلة حقاني مدرجون على القائمة السوداء الأمريكية، انتهاك واضح لاتفاقية الدوحة، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، كما أورد موقع "24" الإماراتي.

وشددت الحركة على ضرورة حذفهم من القوائم السوداء للأمم المتحدة والولايات المتحدة، لافتةً إلى أن "أمريكا ودول أخرى تدلي بمثل هذه التصريحات الاستفزازية وتحاول التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، وأن الإمارة الإسلامية تدينها بأشد العبارات".

أخبار تهمك

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ ساعة

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ 35 دقيقة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 10 ساعات

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

أرسنال يحسم مصير محمد النني

منذ ساعة

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

منذ حوالي 5 ساعات

تصفية في الزمالك.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات تعاقد الزمالك مع الجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:24 ص

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

08:30 ص

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

11:00 ص

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

03:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements