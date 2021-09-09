دياب يتخطى حاجز المليون مشاهدة بأغنية "يا ساتر"



وتقول كلمات الأغنية:



بتغلي نفسك تختفي وتظهر براحتك



تنطفي الشمس ف غيابك جنابك



هتحن امتى بتغلي نفسك علينا



وإحنا اتهرينا عينينا طلعت عينينا



عانينا من بعدك أنت ياعم ده أنت عمنا وتخصنا وتهمنا

حققت أغنية "ياساتر" للفنان دياب نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ عدد مشاهدتها لمليون مشاهدة، بعد أسبوع من طرحها، وذلك من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، إنتاج وليد منصور شركة تالنت.