Advertisements

دياب يتخطى حاجز المليون مشاهدة بأغنية "يا ساتر"

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:05 م
دياب
دياب
بسمة عادل
حققت أغنية "ياساتر" للفنان دياب نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ عدد مشاهدتها لمليون مشاهدة، بعد أسبوع من طرحها، وذلك من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، إنتاج وليد منصور شركة تالنت. 

وتقول كلمات الأغنية:

بتغلي نفسك تختفي وتظهر براحتك

تنطفي الشمس ف غيابك جنابك

هتحن امتى بتغلي نفسك علينا

وإحنا اتهرينا عينينا طلعت عينينا

عانينا من بعدك أنت ياعم ده أنت عمنا وتخصنا وتهمنا

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة مدوية في ريال مدريد بسبب الصفقة الجديدة

منذ ساعة

مدرب بوليفيا يفاجئ ميسي بتصريح ناري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فشل مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

منذ ساعة

شوبير يفجرها: هذا سر فشل رحيل ديانج إلى جالاطا سراي

منذ ساعة و نصف

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 18 ساعة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ 40 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ نصف ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ ساعتين

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

منذ حوالي 6 ساعات

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

02:00 م

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

01:51 م

عاجل.. فشل مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

01:31 م

شوبير يفجرها: هذا سر فشل رحيل ديانج إلى جالاطا سراي

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements