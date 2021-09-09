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تفريغ 4670 طن رخام وتداول 19 سفينة بميناء غرب بورسعيد

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  BLack SEAS والتى ترفع علم مالدوفا ويبلغ طولها 100 متر والغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 4670 طن رخام بالميناء.
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامه ومغادره سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينه بضائع عامه.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة .
تفريغ 4670 طن رخام وتداول 19 سفينة بميناء غرب بورسعيد
تفريغ 4670 طن رخام وتداول 19 سفينة بميناء غرب بورسعيد
تفريغ 4670 طن رخام وتداول 19 سفينة بميناء غرب بورسعيد
تفريغ 4670 طن رخام وتداول 19 سفينة بميناء غرب بورسعيد

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