محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير عقود إيجار بمركز شباب السادات للنيابة





وتضمنت المذكرة شكوى أحد المواطنين شريك بإحدى الشركات الخاصة المتعاقدة لإستئجار مركز شباب مدينة السادات وصالة أفراح بموجب عقود إيجار بحق انتفاع لمدة 7 سنوات، والذى يتضرر من قيام رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة السادات بتحرير عقدى إيجار لقاعة الأفراح وحمام السباحة بالمركز إلى أحد ممثلى الشركة بشخصها بالمخالفة لقانون التعاقدات الحكومية 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكذا قيامه بتأجير حمام السباحة إلى كلية التربية الرياضية بالسادات في حين أنه سبق وقد تم استئجارهم من قبل الشركة، فضلا عن القيام بالاستيلاء على ما تقاضاه من مبالغ في هذا الشأن دون توريده لصالح مديرية الشباب والرياضة.





كما تضمنت المذكرة ورود شكوى إلى مديرية الشباب والرياضة من رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة السادات ضد مستأجري صالة الأفراح وحمام السباحة لمديونيتهم لشركات المياه والضرائب، فضلا عن وجود فروق قيمة إيجارية عن المساحة المستغلة، مشيرا بأن العقود التي تم إبرامها مزورة والتوقيع الثابت عليها لا يخصه.





وبناء على ما تقدم، اتضح أن واقعات الموضوع محل التحقيق تحوي مخالفات ووقائع واتهامات بالغة الجسامة على النحو الوارد بالأوراق، وعليه تم إحالة الموضوع للنيابة العامة لإتخاذ ما يلزم ومعاقبة المخالفين.





ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على التصدى لكافة أوجه الفساد المالي والإداري وإتخاذ إجراءات عاجلة حيال المخالفين.

أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تزويرعقود إيجار بمركز شباب مدينة السادات للنيابة العامة لما تحويه من مخالفات ووقائع واتهامات بالغة الجسامة لإعمال شئونها، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وتقرير الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.