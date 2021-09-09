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الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي: تجربة "التعاون الدولي" فريدة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
أكد ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بمصر، أن تجربة وزارة التعاون الدولي بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة تعد منهجية فريدة، مشيداً بما قدمته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في هذا الشأن.
 
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الأولى، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، والتي ناقشت " تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة" بمشاركة مجموعة من أبرز المؤسسات الدولية وكبرى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، وممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني، ودول قارة أفريقيا والمنطقة.
  
وانطلقت صباح أمس فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

الكلمات المفتاحية

مصر لتموين اوروبا التمويل الانمائي الاستثمار

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