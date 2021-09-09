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بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:00 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إعادة فتح ملف التفاوض من جديد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النادي الأهلي، أغلق ملف التعاقد مع شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا، خلال الفترة الماضية بعد مماطلة ناديه والتمسك بمطالب مادية ضخمة.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن حسين تواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، من أجل ابداء رغبته والتمسك من جديد بالتواجد داخل التتش.

وأضاف المصدر: "بيتسو موسيماني المدير الفني رغم تعاقده مع عدة صفقات هجومية خلال الميركاتو الصيفي، إلا أنه لا يزال يأمل في وصول حسين إلى الجزيرة".

واختتم: "الأهلي يدرس حاليًا التقدم بعرض جديد إلى سيراميكا كليوباترا، من أجل التوقيع مع اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية الشراء".

الكلمات المفتاحية

موسيماني شادي حسين الاهلي

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