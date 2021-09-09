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انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد غدا الجمعة، انخفاض بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
ظواهر الجوية غدا الجمعة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا  بمطروح والسلوم والعلمين على فترات متقطعة.
 
درجات الحرارة غدا الجمعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة:  القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس بوابة الفجر الفجر

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