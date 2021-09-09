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أوس أوس يتلقى لقاح فيروس كورونا

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:06 م
أوس أوس
أوس أوس
أروي حمدي
أوس أوس يتلقى لقاح فيروس كورونا

أعلن الفنان محمد أسامة أوس أوس عن تلقيه لقاح فيروس كورونا، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

شارك الفنان أوس أوس جمهورة صور جديدة له أثناء تلقية لقاح كورونا، وعلق عليها قائلاً:" شكراً لكل العاملين بوحدة أرض المعارض".

وتابع قائلاً:"وشكراً وزارة الصحة وكل العاملين بها على المجهود الجبار المبذل بجد ربنا يحميكم ويخليكم لينا، والمصل زي الفل وأنا مش خايف خالص".

ومن جانب آخر يواصل الفنان أوس أوس تصوير مسلسله الجديد "الفرح فرحنا" وهو  بطولة ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم.

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