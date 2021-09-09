إرسال قوة الرد للناتو إلى خارج أفغانستان

كشف مسؤول عسكري من حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، إرسال نحو 300 من أفراد قوة الرد للناتو لمساعدة الذين أجلاهم من أفغانستان في انتظارهم إعادة توطينهم.





وفُعلت قوة الرد فيحلف الناتو أخر مرة منذ نحو 16 عاماً لتوزيع المساعدات بعد إعصار كاترينا في الولايات المتحدة الأمريكية، و تقديم المساعدة بعد زلزال قوى في باكستان.





وقال المسؤول إن أفراد القوات متمركزون في مواقع استضافة اللاجئين فيها في أوروبا، وأضاف أن أكثر من 20 دولة من بين دول الحلف الـ30 تشارك في هذه الجهود بصورة أو بأخرى.





ويشارك المئات من العاملين في الحلف في العملية من مراكز القيادة الإقليمية ومقر التحالف في بروكسل.





وقال بيان مكتوب منفصل من التحالف هذا الأسبوع، إنه أجلى نحو 2000 أفغاني كانوا يعملون مع الناتو أو أسرهم في الشهر الماضي بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة.