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وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نصمت إزاء تحركات إيران في المنطقة
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:37 م
وكالات
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن بلاده لن تصمت إزاء تحركات إيران في المنطقة.
وأضاف لابيد، مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري
الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "لن يتحقق السلام في المنطقة في ظل الإرهاب الإيراني".
وأكد لابيد، أن إسرائيل لن تسمح بحصول إيران
على سلاح نووي أو حتى الوقوف على حافة الوصول إلى ذلك.
وتابع لابيد: "سندافع عن مصالحنا في
سوريا وغيرها من دول المنطقة في الشرق الأوسط".