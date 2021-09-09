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كنت أحلم باللقب.. ميسي يطلق تصريحا مدويا عن منتخب الأرجنتين

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:00 م
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
علق ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين، على فوز راقصي التانجو بلقب كوبا أمريكا هذا الصيف، قبل الاحتفالية التي ستتم للفريق.

وقال ميسي، لشبكة "ESPN" العالمية: "حين توجنا بلقب كوبا أمريكا، لم أستطع تصديق ذلك. كنت أحلم باللقب لدرجة أنني لم أفهم حتى ما كان يحدث وقتها، وبصراحة أستمتع به أكثر الآن، حين أرى الصور التي كانت في ذلك الوقت".

وأضاف: "الاعتراف بأننا لسنا الأفضل كانت نقطة التحول بالنسبة لنا، وما نريده الآن هو العمل على تطور الفريق، وأخيرًا قضيت إجازة سعيدة من أول يوم إلى آخر يوم".

وتابع ليونيل: "كان هناك جزء من الصحافة يتهمني بالفشل وأنني لا أشعر بأهمية قميص الأرجنتين، ويجب أن نعترف بأننا لسنا الأفضل في العالم. لم نكن الأسوأ من قبل ولا الآن نحن الأفضل".

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ميسي الارجنتين

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