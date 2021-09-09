وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نصمت إزاء تحركات إيران في المنطقة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن بلاده لن تصمت إزاء تحركات إيران في المنطقة.

وأضاف لابيد، مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "لن يتحقق السلام في المنطقة في ظل الإرهاب الإيراني".

وأكد لابيد، أن إسرائيل لن تسمح بحصول إيران على سلاح نووي أو حتى الوقوف على حافة الوصول إلى ذلك.

وتابع لابيد: "سندافع عن مصالحنا في سوريا وغيرها من دول المنطقة في الشرق الأوسط".