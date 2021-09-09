Advertisements

وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نصمت إزاء تحركات إيران في المنطقة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن بلاده لن تصمت إزاء تحركات إيران في المنطقة.

 

وأضاف لابيد، مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "لن يتحقق السلام في المنطقة في ظل الإرهاب الإيراني".

 

وأكد لابيد، أن إسرائيل لن تسمح بحصول إيران على سلاح نووي أو حتى الوقوف على حافة الوصول إلى ذلك.

 

وتابع لابيد: "سندافع عن مصالحنا في سوريا وغيرها من دول المنطقة في الشرق الأوسط".

أخبار تهمك

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يفجرها: هذا سر فشل رحيل ديانج إلى جالاطا سراي

منذ ساعة و نصف

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 11 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ نصف ساعة

أزمة مدوية في ريال مدريد بسبب الصفقة الجديدة

منذ ساعة

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فشل مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

منذ ساعة

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 18 ساعة

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ 40 دقيقة

مدرب بوليفيا يفاجئ ميسي بتصريح ناري

منذ ساعة و نصف
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

02:00 م

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

01:51 م

عاجل.. فشل مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

01:31 م

شوبير يفجرها: هذا سر فشل رحيل ديانج إلى جالاطا سراي

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements