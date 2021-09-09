Advertisements

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:51 م
بيراميدز
بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف لمدة ٣ سنوات قادمة في صفقة انتقال حر، في إطار خطة النادي لدعم الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز استعدادا لاستئناف مباريات كأس مصر وتحضيرا للموسم الجديد، والدوري الممتاز وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووقع المهاجم الدولي التونسي على عقوده مع بيراميدز ليصبح لاعبا في صفوف النادي، مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات، بعد مسيرة مميزة، شهدت لعبه في صفوف أندية الصفاقسي التونسي ثم ميتز الفرنسي، ومنه إلى الترجي التونسي، قبل الانضمام إلى نادي الاتفاق السعودي، وكانت آخر محطاته في صفوف النادي الإسماعيلي، قبل أن يوقع عقود انضمامه لبيراميدز.

وبن يوسف من مواليد ٢٣ يونيو ١٩٩١، حيث شارك الموسم الماضي مع النادي الإسماعيلي في ٣٤ مباراة سجل خلالها ١٣ هدفا وصنع هدفين، كما شارك مع الفريق في مباراتين ببطولة كأس مصر.

كما أن بن يوسف هو المهاجم الأساسي لمنتخب تونس الأول، حيث يمتلك اللاعب الصفة الدولية منذ ١٦ أكتوبر عام ٢٠١٢ حيث كانت أول مشاركة دولية ودية كانت أمام المنتخب المصري، وانتهت بفوز منتخب تونس حينها، ولعب المهاجم الدولي ٤٩ مباراة دولية بقميص المنتخب التونسي سجل خلالها ٦ أهداف، في مختلف البطولات، كما لعب المباريات الثلاثة لنسور قرطاج في كأس العالم الأخيرة بروسيا وسجل هدفا وصنع آخر.

وأثنى المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي على انضمام فخر الدين بن يوسف مؤكدا أنه صفقة قوية وسيكون إضافة لخط الهجوم في المرحلة المقبلة لما يمتلكه من خبرات دولية كبيرة وقدرات تهديفية رائعة.

كما وجه الرئيس التنفيذي، الشكر لعمرو بسيوني مدير التعاقدات على إتمام صفقة بن يوسف، وللكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز على حسن اختيار هذا اللاعب المميز، مشددا على أنه أحد الأسماء التي لفتت الأنظار بشدة في الدوري الموسم الماضي ووجوده سيدعم خط هجوم بيراميدز في منافساته خلال المرحلة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

مصر بيراميدز استئناف كأس مصر

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 11 ساعة

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ 34 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ ساعتين

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة مدوية في ريال مدريد بسبب الصفقة الجديدة

منذ ساعة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فشل مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

منذ ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ 43 دقيقة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب بوليفيا يفاجئ ميسي بتصريح ناري

منذ ساعة و نصف

شوبير يفجرها: هذا سر فشل رحيل ديانج إلى جالاطا سراي

منذ ساعة و نصف

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

من هو فرجاني ساسي صفقة الزمالك الجديدة

بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ماذا قدم عمرو مرعي خلال مسيرته مع الأندية؟

عاجل.. بيراميدز يتعاقد مع الإيفواري ويلفريد كانون

عاجل.. بيراميدز يتعاقد رسميًا مع التونسي عمر لعيوني

الإسماعيلي يضم فخر الدين بن يوسف مجاناً

الإسماعيلي يتعاقد مع فخر الدين بن يوسف الدولي التونسي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

02:00 م

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

01:51 م

عاجل.. فشل مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

01:31 م

شوبير يفجرها: هذا سر فشل رحيل ديانج إلى جالاطا سراي

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements