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بث مباشر لـ فاعليات الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:07 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
هدى عبدالرازق
يقدم موقع "الفجر الإليكتروني"، بثا مباشرا لفاعليات الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وألقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة خلال الجلسة، تحدث فيها عن الوضع في الدول العربية.

وانطلقت اليوم أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية الـ156 على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة الكويت، الرئيس الحالي للمجلس، والتي يمثلها الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، خلفا لدولة قطر التي مثلها وزير الدولة للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخى.

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بوابة الفجر بث مباشر الفجر الجامعه العربيه

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