بث مباشر لـ فاعليات الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية

يقدم موقع "الفجر الإليكتروني"، بثا مباشرا لفاعليات الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.





وألقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة خلال الجلسة، تحدث فيها عن الوضع في الدول العربية.



