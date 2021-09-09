Advertisements
بث مباشر لـ فاعليات الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:07 م
هدى عبدالرازق
يقدم موقع "الفجر الإليكتروني"، بثا مباشرا لفاعليات الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
وألقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة خلال الجلسة، تحدث فيها عن الوضع في الدول العربية.
وانطلقت اليوم أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية الـ156 على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة الكويت، الرئيس الحالي للمجلس، والتي يمثلها الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، خلفا لدولة قطر التي مثلها وزير الدولة للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخى.