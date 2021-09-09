محكمة التمييز الأردنية ترفض طعن المتهمين في قضية الفتنة

أصدرت محكمة التمييز، اليوم الخميس، قرارها في طعن ابراهيم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن زيد، المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن التي عرفت باسم قضية "الفتنة".





وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قضت المحكمة، اليوم الخميس، برفض التمييز وتأييد قرار محكمة أمن الدولة، القاضي بإدانة المتهمين بالتحريض "على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً والرسوم لكل واحد منهما".





وخلصت المحكمة في حكمها، إلى أن حكم محكمة أمن الدولة، الذي أيدته "بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقاً للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما وان قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون.



