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إخلاء 4 منازل مجاورة للعقار المنهار بشبرا الخيمة وإزالتها (صور)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:11 م
عقار شبرا المنهار
عقار شبرا المنهار
محمد ضوه
أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، قرارها، اليوم الخميس، بإخلاء 4 منازل مجاورة للعقار المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وإزالتها، وكذلك ترميم وتدعيم 6 منازل أخرى.

وقال بيان صادر عن محافظ القليوبية، اليوم، إنه تبين من البحث في سجلات الإدارة الهندسية عدم وجود رخصة بناء للعقار المذكور وعدم وجود محاضر مخالفات، حيث إن العقار مباني قديمه يتراوح عمره ما بين 50-60 عامًا تقريبًا.

وأفاد البيان، بأنه في حوالي الساعة السابعة مساء أمس الأربعاء، جرى تلقي إخطارًا، عبر غرفة أزمات المحافظة، يفيد بسقوط جزء من الحوائط الحاملة بالعقار الكائن بشارع 17 الأمير بمنطقة شبرا المحطة بدائرة حي غرب شبرا الخيمة، والعقار مكون من طابق أرضي، و4 طوابق.

وأخلت الأجهزة التنفيذية لحي غرب شبرا الخيمة على الفور، المنزل من السكان والذي يبلغ عددهم حوالي 15 مواطن، ورفض المواطن علاء الدبش، مالك العقار، النزول من العقار بحجة أن العقار سليم، وقد أسفر سقوط العقار عن وفاته هو وكل من المواطن أحمد جمال إبراهيم، ومصطفى محمد محمد عبدالرحيم، وصباح رمضان يوسف.

وانتقل الى الموقع على الفور اللواء محسن شعبان مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية، والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وقوات الحماية المدنية، وعلى رأسهم العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، وجرى فرض طوق أمني حول المنطقة حفاظًا على سلامة المارة وتم استخراج اربع جثث ورفع الأنقاض بواسطة معدات الحي والانقاذ السريع.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب شبرا الخيمة ومديرية الإسكان ولجنة المنشات الآيلة للسقوط لمعاينة للعقارات المجاورة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها حفاظًا على أرواح قاطنيها حيث تقوم بفحص الموقف القانوني للعقار المنهار وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة للمضارين وسرعة رفع الأنقاض.
إخلاء 4 منازل مجاورة للعقار المنهار بشبرا الخيمة وإزالتها (صور)
إخلاء 4 منازل مجاورة للعقار المنهار بشبرا الخيمة وإزالتها (صور)
إخلاء 4 منازل مجاورة للعقار المنهار بشبرا الخيمة وإزالتها (صور)
إخلاء 4 منازل مجاورة للعقار المنهار بشبرا الخيمة وإزالتها (صور)
إخلاء 4 منازل مجاورة للعقار المنهار بشبرا الخيمة وإزالتها (صور)
إخلاء 4 منازل مجاورة للعقار المنهار بشبرا الخيمة وإزالتها (صور)
إخلاء 4 منازل مجاورة للعقار المنهار بشبرا الخيمة وإزالتها (صور)
إخلاء 4 منازل مجاورة للعقار المنهار بشبرا الخيمة وإزالتها (صور)

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