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دليلك الشامل حول موعد إطلاق ومواصفات هاتف أيفون 13 الجديد

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
تستعد شركة أبل للكشف عن سلسلة جديدة من هواتف أيفون قريبا، وتشمل سلسلة الهواتف كلا من (iPhone 13 و iPhone 13 Mini و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max").

ما هو موعد إطلاق هاتف أيفون 13 الجديد؟
في حدث عالمي سيتم بثة عبر الإنترنت، ستبدأ شركة أبل إطلاق سلسلة أحدث هواتفها يوم 14 من سبتمبر الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.
 
هل يدعم هاتف iPhone 13 خاصية 5G؟
بالتأكيد، نعم.

ما هي ألوان هاتف iPhone 13؟
من المؤكد أن يتوفر iPhone 13 باللون (الأسود والذهبي الوردي والوردي والفضي والذهبي الغروب).

ما هو حجم شاشة iPhone 13؟
من المتوقع أن يأتي iPhone 13 بشاشة مقاس 6.1 بوصة بدقة 1170 × 2532 بكسل.

ما الشاحن الذي سيستخدمه iPhone 13؟
تم الترويج لجهاز iPhone 13 لدعم سرعات الشحن الأسرع باستخدام محول طاقة بقوة 25 واط. 

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