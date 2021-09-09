إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر في لبنان

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن القوات البحرية أحبطت عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية وأوقفت مركبا في عرض البحر مقابل مدينة طرابلس شمالي لبنان.





وقالت قيادة الجيش في بيان إنه "بتاريخ اليوم 9 سبتمبر الحالي، حوالي الساعة 2:50 فجرا بتوقيت بيروت (11:50 مساء بتوقيت غرينتش)، أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية وأوقفت مركبا في عرض البحر مقابل مدينة طرابلس على بعد 11 ميلا عن الشاطىء وعلى متنه 5 لبنانيين و23 شخصا من الجنسية السورية"، كما نقلت شبكة "روسيا اليوم".





وأضافت: "بوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص".



